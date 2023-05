Le MAE azerbaïdjanais répond aux propos de Catherine Colonna exprimés contre l'Azerbaïdjan

Bakou, 6 mai, AZERTAC

La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a qualifié la région azerbaïdjanaise du Karabagh d’ « enclave » au sein de l'Azerbaïdjan sous la forme de « Haut-Karabagh », ce qui est un manque de respect pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ainsi que le droits des Azerbaïdjanais qui avaient été soumis à un nettoyage ethnique massif dans cette région, a dit Aïkhan Hadjizadé, porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, en réponse à la question des médias locaux sur les propos exprimés contre l'Azerbaïdjan par la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lors de son entretien avec la chaîne de radio publique France Inter.

« Nous voudrions rappeler une fois de plus à la ministre française que la région du Karabagh est un territoire souverain internationalement reconnu et fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, il n'y a aucun fondement à l'affirmation de la partie française selon laquelle le point de contrôle frontalier « Latchine », créé par l'Azerbaïdjan sur son territoire souverain et où les résidents arméniens ont déjà commencé à traverser dans les deux sens, a bloqué la route. L'Azerbaïdjan assure la protection de ses frontières et le franchissement de ces frontières conformément à la législation du pays et aux règles adoptées au niveau international. La France devrait mettre un terme à ces idées provocatrices qui ne servent pas la paix et la stabilité », a ajouté Aïkhan Hadjizadé.