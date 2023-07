Le président Aliyev : L’Arménie a officiellement reconnu le territoire azerbaïdjanais, y compris le Karabagh et les villages enclavés

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

« L’un des aspects positifs observés récemment consiste à ce qu’il y a des progrès dans la position de l’Arménie », a dit le président Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée au bilan socio-économique du premier semestre de l’année courante.

« Elle a accepté l'intégrité territoriale, la souveraineté et les frontières de l'Azerbaïdjan en octobre de l'année dernière, elle est allée plus loin en mai dernier et a officiellement reconnu les paramètres du territoire azerbaïdjanais, y compris le Karabagh et les villages enclavés », a souligné Ilham Aliyev.

« Cela devrait être considéré comme un cas positif. Il est maintenant temps les mêmes paroles soient reflétées sur papier, des documents soient signés et des relations établies », a ajouté le président.