Jeux BRICS : Une lutteuse azerbaïdjanaise remporte l’or

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Les épreuves de lutte féminine des Jeux BRICS ont pris fin à Kazan.

L’Azerbaïdjan a été représenté par 4 lutteuses à ce tournoi.

L’athlète azerbaïdjanaise Elnouré Mammadova (53kg) s’est montée sur la plus haute marche du podium. L’autre lutteuse Gultekin Chirinova (55kg) a décroché la médaille de bronze.

Il convient de noter que les Jeux BRICS sont un événement multisports annuel qui gagne en popularité parmi les pays membres de la communauté économique BRICS. Cet événement est généralement organisé par le pays qui assure la présidence tournante de la coalition. Dans le cadre de la présidence russe des BRICS cette année, il a été décidé d'accueillir l'édition 2024 des Jeux à Kazan, l'événement étant prévu du 12 au 23 juin

Des athlètes de 97 pays participants, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, se réuniront à Kazan pour l'événement. Puisque les Jeux suivent un format ouvert, les athlètes d’autres pays sont également invités à y participer. Un nombre record de médailles seront décernées aux Jeux BRICS à Kazan – plus de 360 sets. Les participants s'affronteront dans 27 sports, dont l'athlétisme, l'haltérophilie, la natation et le plongeon, la gymnastique rythmique et artistique, la lutte, le tennis, le tennis de table et bien plus encore.