La présidente du Milli Medjlis rencontre le président somalien

Bakou, 1er septembre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail en Serbie, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré mardi le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud.

Le président Hassan Cheikh Mohamoud a évoqué avec satisfaction sa visite en Azerbaïdjan et sa rencontre avec le président Ilham Aliyev, soulignant l’importance des négociations tenues et des documents signés à cette occasion, selon le service de presse et des relations publiques du Milli Medjlis.

Au cours de l’entretien, l’importance des relations interparlementaires, qui constituent un volet essentiel des relations entre les deux États, a été soulignée. Sahibé Gafarova a indiqué que le Milli Medjlis était prêt à poursuivre le développement de ses relations avec le parlement somalien. La présidente du Milli Medjlis a également partagé ses points de vue sur les activités menées par le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés.

Lors de l’entretien, les parties ont discuté des perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Somalie, de la coopération interparlementaire ainsi que d’autres questions d’intérêt commun.