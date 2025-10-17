L’Azerbaïdjan a augmenté ses revenus issus de l’exportation de méthanol

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

En janvier-septembre 2025, 336,8 mille tonnes de méthanol, d’une valeur de 75,8 millions de dollars, ont été exportées depuis l’Azerbaïdjan, selon le Comité national des Douanes.

Il convient de noter que durant la même période en 2024, l’Azerbaïdjan avait exporté 367,09 mille tonnes de méthanol, dont le coût total s’était chiffré à 75,3 millions de dollars.