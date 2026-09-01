L’Azerbaïdjan et la Serbie renforcent leurs relations interparlementaires

Bakou, 1er septembre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail en Serbie, la présidente du Milli Medjlis d’Azerbaïdjan, Sahibé Gafarova, a rencontré la présidente de l’Assemblée nationale de Serbie, Ana Brnabić.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Serbie, le renforcement des liens interparlementaires ainsi que sur d’autres questions d’intérêt commun.

Soulignant le niveau élevé du dialogue politique entre les deux pays, Sahibé Gafarova a indiqué que les relations fondées sur la confiance et le respect mutuels se développaient avec succès dans de nombreux domaines. Elle a souligné le rôle important des visites et rencontres réciproques de haut niveau dans le renforcement des relations bilatérales. Elle a également évoqué les initiatives de l’Azerbaïdjan durant sa présidence du Mouvement des non-alignés et présenté les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l’initiative du président Ilham Aliyev.

Ana Brnabić s’est félicitée du développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Serbie, soulignant également la dynamique positive de la coopération interparlementaire. Évoquant sa visite officielle en Azerbaïdjan en septembre dernier, elle a insisté sur l’importance des rencontres tenues à cette occasion pour approfondir davantage les relations bilatérales.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.