Le forum d’affaires Vietnam-Azerbaïdjan débute à Hanoï

Hanoï, 16 juillet, AZERTAC

Le forum d'affaires Vietnam-Azerbaïdjan et la première réunion du Conseil d'affaires Vietnam-Azerbaïdjan se tiennent à Hanoï.

Des représentants d’État et des hommes d’affaires représentant divers secteurs des deux pays assistent aux événements organisés en marge de la 3ème réunion de la Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Vietnam.

Le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, le premier vice-ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Elnour Aliyev, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hoang Long, et le président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA), Orkhan Mammadov, participent à la cérémonie d’ouverture du forum.

Des tables rondes, des présentations des entreprises, des rencontres bilatérales entre les hommes d'affaires et la signature des documents de coopération auront lieu en marge de ce forum d’affaires.

Chahin Djafarov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Hanoï