Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 64,55 dollars, en augmentation de 0,44 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 60,93 dollars, après une progression de 0,45 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).