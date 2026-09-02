Les fonds alloués aux activités de déminage humanitaire en Azerbaïdjan annoncés

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan a fait preuve d'une forte volonté nationale et d'un sens des responsabilités pour s'attaquer au problème des mines terrestres. Depuis novembre 2020, environ 590 millions de dollars américains ont été alloués aux activités de déminage humanitaire dans le pays. Environ 4 % de ce montant a été couvert par un soutien international, tandis que le reste a été financé par le gouvernement azerbaïdjanais », a déclaré Vugar Suleymanov, président du Conseil d'administration de l'Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA), dans son intervention lors de la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines.

Il a ajouté que l'Azerbaïdjan était prêt à partager son expérience dans ce domaine.