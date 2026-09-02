Sahibé Gafarova rencontre le président de la République du Ghana

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama.

Au cours de la rencontre, l'état actuel des relations entre l'Azerbaïdjan et le Ghana a été abordé. Un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de développement des relations.

Sahiba Gafarova, a déclaré que l'Azerbaïdjan était intéressé par le développement de ses relations avec le Ghana, ajoutant qu’il existait des opportunités pour renforcer les liens entre les deux pays dans divers domaines.

La satisfaction a été exprimée quant à la coopération et aux activités conjointes des deux pays dans le cadre des Nations unies, du Mouvement des non-alignés et d'autres organisations internationales. À cet égard, l'importance de renforcer davantage le soutien mutuel et la coopération sur les scènes internationales a été soulignée.

La présidente du Milli Medjlis a évoqué les activités menées par l'Azerbaïdjan durant sa présidence du Mouvement des non-alignés, les initiatives avancées par le pays, ainsi que les réalisations accomplies.

Une attention particulière a été accordée au développement des relations interparlementaires. Il a été souligné que les visites réciproques entre les parlements des deux pays témoignaient d'un potentiel important pour le renforcement des liens dans ce domaine. L'organisation de visites réciproques, l'intensification des contacts entre les délégations parlementaires et le partage d'expériences dans le domaine législatif ont fait également l’objet d’un échange de vues.

L'expansion des liens économiques a également été abordé au cours de l'entretien. Il a été souligné que le volume actuel des échanges commerciaux ne reflétait pas pleinement le potentiel économique des deux pays. L'accent a été mis sur l'importance d'explorer les possibilités de développer les relations commerciales et d'investissement, ainsi que la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et d'autres secteurs d'intérêt mutuel.

Pour sa part, John Dramani Mahama a déclaré que son pays accordait une grande importance au développement des relations avec l'Azerbaïdjan. Il a souligné que l'expansion des liens interparlementaires, l’intensification des visites réciproques et le renforcement de la coopération dans divers domaines contribueraient à consolider davantage les relations bilatérales.

L'état actuel de la coopération dans les domaines de l'éducation et des affaires humanitaires a également été abordé.

Les parties ont procédé à un échange de vue sur d’autres questions d’intérêt mutuel.