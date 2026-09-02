Sahibé Gafarova rencontre son homologue algérienne

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec Khalida Boufedeche, présidente de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire.

Mme Gafarova a félicité son homologue pour son élection à ce poste et lui a souhaité du succès dans ses futures fonctions.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives des relations entre les deux pays amis. Les parties ont été souligné qu'il existait de bonnes opportunités pour renforcer davantage les liens entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie. La satisfaction a également été exprimée quant à la coopération fructueuse entre les deux pays au sein des organisations internationales.

L’importance des liens entre les deux parlements a été soulignée. Le rôle majeur des groupes d'amitié parlementaires dans l’approfondissement de ces liens a été abordé.

La présidente Sahiba Gafarova a exprimé sa satisfaction quant à la coopération fructueuse entre les parlements au sein des organisations parlementaires internationales. Elle a également partagé ses opinions sur le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, crée à l’initiative du président azerbaïdjanais.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.