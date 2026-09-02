Türkiye : deux navires commerciaux entrent en collision au large de Silivri

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Deux navires commerciaux battant pavillon turc sont entrés en collision au large du district de Silivri, à Istanbul, et les autorités ont perdu le contact avec l’un des bâtiments ainsi qu’avec ses dix membres d’équipage, a annoncé mercredi matin le gouvernorat d’Istanbul.

Le navire commercial Alsu, qui effectuait la liaison entre Kocaeli et Aliaga, est entré en collision vers 3 heures du matin, heure locale (00H00 GMT), avec le Tugberk Imamoglu, également sous pavillon turc, qui faisait route du port d’Iskenderun vers Karadeniz Eregli, selon le gouvernorat.

La collision s’est produite à 18 milles nautiques au sud de Silivri.

Des unités de la Direction générale de la sécurité côtière et du Commandement des garde-côtes de Marmara et des détroits, ainsi qu’un hélicoptère des garde-côtes, ont été dépêchés sur les lieux.

Les premières constatations effectuées par les équipes d’intervention n’ont révélé aucun dommage apparent sur l’Alsu.

Les autorités ont toutefois indiqué n’avoir pu établir aucun contact avec le Tugberk Imamoglu ni avec ses dix membres d’équipage. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours dans la zone. (Agence Anadolu)