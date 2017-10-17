Азербайджанские борцы стали призерами Межконтинентального Кубка

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Более 160 спортсменов из 10 стран приняли участие в Межконтинентальном кубке по вольной борьбе в дагестанском городе Хасавюрт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, международный турнир был посвящен памяти прославленных борцов XIX-XX столетий. На турнир съехались борцы из Азербайджана, Белоруссии, Польши, Казахстана, Украины, Румынии, Турции, Узбекистана, России и впервые из Перу.

Медали соревнований были разыграны в 8 весовых категориях: до 57, 65, 74, 97 кг - в первый день соревнований, до 61, 70, 86 и 125 кг - во второй.

Всего в активе азербайджанской команды 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медалей. В первый день турнира борцы Азербайджана завоевали две золотые медали. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Агагусейн Мустафаев (65 кг) и Асланбек Алборов (97 кг).

А во второй день соревнования серебряным медалистом стал Джамалудин Магомедов (125 кг), а обладателем бронзовой награды стал Саид Гамидов (125 кг).