    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Азербайджанские борцы стали призерами Межконтинентального Кубка

    17.10.2017 [13:21]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Более 160 спортсменов из 10 стран приняли участие в Межконтинентальном кубке по вольной борьбе в дагестанском городе Хасавюрт.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, международный турнир был посвящен памяти прославленных борцов XIX-XX столетий. На турнир съехались борцы из Азербайджана, Белоруссии, Польши, Казахстана, Украины, Румынии, Турции, Узбекистана, России и впервые из Перу.

    Медали соревнований были разыграны в 8 весовых категориях: до 57, 65, 74, 97 кг - в первый день соревнований, до 61, 70, 86 и 125 кг - во второй.

    Всего в активе азербайджанской команды 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медалей. В первый день турнира борцы Азербайджана завоевали две золотые медали. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Агагусейн Мустафаев (65 кг) и Асланбек Алборов (97 кг).

    А во второй день соревнования серебряным медалистом стал Джамалудин Магомедов (125 кг), а обладателем бронзовой награды стал Саид Гамидов (125 кг).

     

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские борцы стали призерами Межконтинентального Кубка
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [15:53]
    Кирсан Илюмжинов призвал дать новый импульс развитию шахмат
    17.10.2017 [15:47]
    «ПСЖ» заплатит Неймару 3 млн евро, если он выиграет «Золотой мяч»
    17.10.2017 [15:45]
    Национальная Арена Гимнастики примет ряд международных соревнований
    17.10.2017 [15:06]
    На объединенных соревнованиях на этот раз выступят акробаты и спортивные гимнасты
    Азербайджанские борцы стали призерами Межконтинентального Кубка