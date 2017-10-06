Азербайджанский дзюдоист стал золотым медалистом Гран-при ВИДЕО
AzerTAg.az
06.10.2017 [18:47]
Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ
Азербайджанский дзюдоист Вугар Ширинли, выступающий в весовой категории 60 кг отпраздновал победу в первый день Гран-при Ташкента.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в стартовом поединке представитель Азербайджана одолел таджика Сухроба Бокиева, хотя по ходу уступал ему оценку «вадза-ари». В полуфинале два броска на «вадза-ари» принесли нашему спортсмену победу в схватке с хозяином татами Достоном Рузиевым.
В финале Ширинли выиграл у Ислама Яшуева из России. И здесь все решил прием «вадза-ари» в его исполнении.
Следует отметить, что для Вугара это первая победа на рейтинговом турнире в текущем сезоне.
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