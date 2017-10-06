Азербайджанский дзюдоист стал золотым медалистом Гран-при ВИДЕО

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанский дзюдоист Вугар Ширинли, выступающий в весовой категории 60 кг отпраздновал победу в первый день Гран-при Ташкента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в стартовом поединке представитель Азербайджана одолел таджика Сухроба Бокиева, хотя по ходу уступал ему оценку «вадза-ари». В полуфинале два броска на «вадза-ари» принесли нашему спортсмену победу в схватке с хозяином татами Достоном Рузиевым.

В финале Ширинли выиграл у Ислама Яшуева из России. И здесь все решил прием «вадза-ари» в его исполнении.

Следует отметить, что для Вугара это первая победа на рейтинговом турнире в текущем сезоне.