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    Азербайджанский дзюдоист стал золотым медалистом Гран-при ВИДЕО

    06.10.2017 [18:47]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Азербайджанский дзюдоист Вугар Ширинли, выступающий в весовой категории 60 кг отпраздновал победу в первый день Гран-при Ташкента.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в стартовом поединке представитель Азербайджана одолел таджика Сухроба Бокиева, хотя по ходу уступал ему оценку «вадза-ари». В полуфинале два броска на «вадза-ари» принесли нашему спортсмену победу в схватке с хозяином татами Достоном Рузиевым.

    В финале Ширинли выиграл у Ислама Яшуева из России. И здесь все решил прием «вадза-ари» в его исполнении.

    Следует отметить, что для Вугара это первая победа на рейтинговом турнире в текущем сезоне.

     

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский дзюдоист стал золотым медалистом Гран-при ВИДЕО
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