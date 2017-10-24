Премьер-министр Aзербайджана встретился с президентом Панафриканского парламента

Баку, 24 oктября, AЗЕРТАДЖ

24 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, выразив уверенность в том, что первый визит президента Панафриканского парламента в нашу страну станет успешным началом взаимовыгодного сотрудничества, премьер-министр Артур Раси-заде отметил наличие большого потенциала для развития связей между Азербайджаном и Африканским союзом в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Премьер-министр привлек внимание к тому, что для налаживания деловых связей между Азербайджаном и Африканским союзом, наряду с созданием необходимой правовой базы, важным является и проведение бизнес-форумов, конференций, различных выставок с участием бизнесменов.

Отметив интерес к всестороннему сотрудничеству с нашей страной, президент Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг подробно проинформировал премьер-министра Азербайджана о встречах, проведенных в рамках визита. Oн сказал, что во время знакомства с брендом Азербайджана – моделью «ASAN xidmət» большой интерес делегации вызвали созданные там условия и образцовый принцип работы. С признательностью напомнив о том, что в свое время сотни африканцев получили высшее образование в Азербайджане, гость выразил удовлетворение встречей с африканскими студентами, обучающимися в нашей стране в настоящее время, условиями, созданными для них в учебных комплексах.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов.