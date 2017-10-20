С.Кубив: Позиция депутатов украинского парламента, проголосовавших за антиазербайджанские резолюции в ПАСЕ, не отражает официальную позицию Киева

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Сотрудничество Украины и Азербайджана находится в стадии активного расширения и активизации во всех сферах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил в беседе с журналистами первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, находящийся с визитом в нашей стране.

По его словам, основой стратегического партнерства двух стран является взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета. «Украина считает неприемлемым статус-кво в нагорно-карабахском конфликте и эта позиция остается неизменной», - сказал украинский министр.

С.Кубив подчеркнул, что сотрудничество в политической сфере оказывает позитивное влияние и на развитие экономического сотрудничества двух стран. За 7 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Азербайджан составил 390,76 млн долларов США, что более чем на 20 процентов превышает показатели за весь 2016 год. Активно развивается сотрудничество в энергетической, транспортной, образовательной и туристической сферах, военно-техническое сотрудничество.

В то же время первый вице-премьер Украины отметил, что указанный позитив во взаимоотношениях Киева и Баку нравится далеко не всем. «Соответственно, определенные силы не только вне, но и внутри Украины хотят навредить Президенту Украины П.Порошенко, который проводит последовательную политику по отношению к Азербайджану. Подтверждением этому является голосование некоторых членов делегации Верховной Рады Украины (ВРУ) в Парламентской Ассамблее Совета Европы по Азербайджану», - сказал С.Кубив.

При этом, по его словам, тезис о том, что за резолюции ПАСЕ по Азербайджану голосовала вся делегация ВРУ, не соответствует действительности. «За резолюции №2184 и №2185 голосовали всего 5 из 12 членов украинской делегации. Более того, ни один из проголосовавших народных депутатов Украины не принадлежит к Блоку Петра Порошенко ( БПП). Кроме этого, депутат от БПП О.Гончаренко оказал поддержку поправкам азербайджанской делегации к резолюции №2184/2017», - добавил С.Кубив. Он особо подчеркнул, что позиция депутатов украинского парламента, проголосовавших за антиазербайджанские резолюции, не отражают официальную позицию Украины. «Они являются лишь выразителями тех политических сил, которые представляют в Верховной Раде», - сказал министр.

«Цель этих провокационных действий предельно ясна - нанести ущерб политике Президента Украины П.Порошенко, который проводит обеспечение курса Украины на евроинтеграцию так, чтобы в то же время не допустить никакого негативного влияния на наши стратегические взаимоотношения с братским, дружеским Азербайджаном, - отметил далее С.Кубив. – Украинская сторона выражает твердую уверенность в том, что указанные действия отдельных украинских политических сил не нанесут ущерб реализации утвержденного президентами Украины и Азербайджана курса на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах».

С.Кубив также выразил готовность своей страны провести в ближайшее время в Киеве очередное, 12-е заседание Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.