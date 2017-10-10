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    ОБЩЕСТВО


    В Азербайджане индивидуальные счета соцстрахования имеют 3 528 470 человек

    10.10.2017 [15:50]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    По данным Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), за январь-сентябрь текущего года число лиц, для которых были открыты индивидуальные счета и выданы удостоверения по социальному страхованию, увеличилось на 154 913 человек, что на 18 389 человек (136 524 лица) или 13,47 процента превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью МТСЗН.

    На первое октября 2017 года в Азербайджане индивидуальные счета социального страхования имеют 3 528 470 человек.

    Как продолжение мер по совершенствованию рабочих механизмов в сфере социального страхования, с 1 апреля текущего года началось внедрение основательной единой квартальной подсистемы отчетности по взносам обязательного государственного социального страхования индивидуального учета в реальном режиме. Его применение создало условия для сокращения числа отчетов со стороны страхователей и упростило процесс их представления.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане индивидуальные счета соцстрахования имеют 3 528 470 человек
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