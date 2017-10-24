В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

В соответствии с «Программой по реабилитации и социальной защите граждан с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2017 год» Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана, в этом месяце пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм (шахматы, шашки, нарды, настольный теннис и армрестлинг) среди инвалидов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, соревнования по настольным играм среди инвалидов будут организованы в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики. Помимо этого, соответствующим приказом МТСЗН утвержден состав Организационного комитета и жюри соревнований, состоящий из высококвалифицированных спортивных специалистов.

На предварительном этапе соревнований примут участие около 800 граждан с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение предварительного этапа предусмотрено провести 27 октября в Хачмазском районе.

Победители зонального этапа соревнований получат право участвовать в финальной стадии соревнований. Финальная стадия турнира пройдет 3 декабря - в Международный день инвалидов.

Победителям соревнований будут вручены различные призы. Кроме того, участники турнира будут удостоены поощрительных призов.

Отметим, что общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов проводятся раз в 3 года.