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    ОБЩЕСТВО


    В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов

    24.10.2017 [16:30]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    В соответствии с «Программой по реабилитации и социальной защите граждан с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2017 год» Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана, в этом месяце пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм (шахматы, шашки, нарды, настольный теннис и армрестлинг) среди инвалидов.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, соревнования по настольным играм среди инвалидов будут организованы в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики. Помимо этого, соответствующим приказом МТСЗН утвержден состав Организационного комитета и жюри соревнований, состоящий из высококвалифицированных спортивных специалистов.

    На предварительном этапе соревнований примут участие около 800 граждан с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение предварительного этапа предусмотрено провести 27 октября в Хачмазском районе.

    Победители зонального этапа соревнований получат право участвовать в финальной стадии соревнований. Финальная стадия турнира пройдет 3 декабря - в Международный день инвалидов.

    Победителям соревнований будут вручены различные призы. Кроме того, участники турнира будут удостоены поощрительных призов.

    Отметим, что общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов проводятся раз в 3 года.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов
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