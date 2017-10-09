В Баку начала работу международная конференция по борьбе с киберпреступностью ОБНОВЛЕНО  ВИДЕО

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

9 октября в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начала работу международная конференция по борьбе с киберпреступностью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, конференция проходит при совместной организационной поддержке Прокуратуры Азербайджанской Республики и Международной ассоциации прокуроров (МАП), а также Европейского Союза и Совета Европы.

В мероприятии принимают участие около 50 сотрудников правоохранительных органов стран Восточной Европы, Балканского региона и Центральной Азии, международные эксперты, официальные лица МАП, а также представители правоохранительных органов Азербайджана.

В церемонии открытия конференции приняли участие генеральный секретарь МАП, одновременно руководитель Глобальной сети по электронной преступности для прокуроров ассоциации (GPEN) и представитель Eurojust Королевства Нидерландов Хан Мораал и руководитель Бакинского офиса Совета Европы Золтан Хирнейз.

Заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев, подробно проинформировав об особой актуальности в стремительно глобализирующемся мире проблемы киберпреступности и необходимости борьбы против нее со стороны государственных органов, отметил, что борьба с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, финансированием терроризма и другими преступлениями служит обеспечению национальной безопасности стран. Было отмечено, что в Азербайджане под политическим руководством Президента Ильхама Алиева ведется непримиримая борьба против всех проявлений преступности, включая коррупцию, отмывание грязных денег и киберпреступность. Подчеркнув, что Азербайджанская Республика, присоединившись с 2010 года к Конвенции «О киберпреступности» Совета Европы, систематически осуществляет административные и нормативные меры по выполнению обязательств, вытекающих из этого международного соглашения, К.Алиев довел до внимания, что в результате реализованных правовых и институциональных реформ в нашей стране сформирована законодательная база, отвечающая самым современным международным стандартам. Начальник Главного управления подчеркнул, что «Национальный план деятельности по борьбе с финансированием терроризма и легализацией денежных средств или другого имущества, добытых преступным путем на 2017-2019 годы», утвержденного Распоряжением главы государства от 18 ноября 2016 года, является важным политико-правовым документом для успешного продолжения деятельности в этом направлении.

К.Алиев подробно проинформировал о нынешнем состоянии и перспективах дальнейшего развития отношений взаимодействия между правоохранительными органами Азербайджана и МАП.

Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики Кямал Джафаров, генеральный секретарь МАП Хан Мораал и руководитель Бакинского офиса Совета Европы Золтан Хирнейз довели до внимания необходимость создания механизма координации, обеспечивающего эффективное регулирование деятельности государственных органов и международных организаций в деле борьбы против киберпреступности, повышение эффективности сотрудничества между ними и системы обмена информацией, полного соответствия законодательства международным стандартам, а также укрепления международного сотрудничества.

После выступлений конференция продолжила работу на сессиях.

На конференции, которая продолжится до 11 октября, предусмотрено проведение экспертами презентаций, а также решение практических вопросов в рамках рабочих групп.