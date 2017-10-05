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    В городах России пройдут бизнес-презентации туристического потенциала Азербайджана

    05.10.2017 [16:40]

    Москва, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    Информационные бизнес-презентации в рамках роад-шоу по городам России, на которых будет рассказано о туристическом потенциале Азербайджана, стартуют 9 октября и пройдут в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает информационная служба туроператора по направлению Азербайджан в России «Tour a Vent».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в каждом городе состоится образовательная бизнес-презентация Азербайджана как популярного туристического направления. Организатор мероприятия – первый туроператор по Азербайджану, выполняющий функции представительства Министерства культуры и туризма Азербайджана в России - компания «Tour a Vent».

    Цель роад-шоу – раскрытие туристического потенциала Азербайджана и спектра возможностей туризма в регионах Азербайджана для российских туристов, привлечение к сотрудничеству представителей туристического бизнес-сегмента России.

    С презентациями выступят туристический центр «Шахдаг», сети отелей Qafqaz и Absheron Hotel Group, отели Fairmont, Rixos, Naftalan Qashalti и др.

    Завершится мероприятие в каждом городе чаепитием с национальными сладостями.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :В городах России пройдут бизнес-презентации туристического потенциала Азербайджана
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