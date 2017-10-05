В городах России пройдут бизнес-презентации туристического потенциала Азербайджана

Москва, 5 октября, АЗЕРТАДЖ.

Информационные бизнес-презентации в рамках роад-шоу по городам России, на которых будет рассказано о туристическом потенциале Азербайджана, стартуют 9 октября и пройдут в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает информационная служба туроператора по направлению Азербайджан в России «Tour a Vent».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в каждом городе состоится образовательная бизнес-презентация Азербайджана как популярного туристического направления. Организатор мероприятия – первый туроператор по Азербайджану, выполняющий функции представительства Министерства культуры и туризма Азербайджана в России - компания «Tour a Vent».

Цель роад-шоу – раскрытие туристического потенциала Азербайджана и спектра возможностей туризма в регионах Азербайджана для российских туристов, привлечение к сотрудничеству представителей туристического бизнес-сегмента России.

С презентациями выступят туристический центр «Шахдаг», сети отелей Qafqaz и Absheron Hotel Group, отели Fairmont, Rixos, Naftalan Qashalti и др.

Завершится мероприятие в каждом городе чаепитием с национальными сладостями.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва