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    Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия Евроигр-2019

    24.10.2017 [11:16]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года в Беларуси принимаются по 1 ноября нынешнего года.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, песни должны раскрывать темы единения народов, мирного спортивного соревнования, гостеприимства Беларуси, отражать искренность и теплоту страны, которая принимает ІІ Европейские игры.

    Цель конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи, привлечение широкого круга авторов к участию в создании творческого контента Евроигр, создание новых музыкальных произведений на национальных мотивах, которые могли бы быть исполнены на церемониях открытия и закрытия игр.

    Авторами музыки и (или) слов песен могут выступить граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси.

    Участникам конкурса необходимо подать заявку и материалы (аудиозапись песни, нотная запись песни, текст песни на русском, белорусском и английском языках) по 1 ноября на электронный адрес: [email protected]

    Один конкурсант может представить не более двух песен, каждая продолжительностью от 2,5 до 4 мин., предназначенные для сольного или коллективного исполнения. Первоначально пройдет отборочный тур, по результатам рассмотрения заявок будут выбраны песни для участия во втором этапе конкурса. Песни-победители выберет жюри по итогам второго этапа конкурса. В состав жюри войдут композиторы, поэты, искусствоведы и других творческие работники.

    Победителям будут вручены специальные дипломы и денежные премии в размере 100, 70 и 50 базовых величин.

    Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские спортсмены на I Евроиграх завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном медальном зачете Беларусь заняла 7-е место

    AZERTAG.AZ :Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия Евроигр-2019
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