كشله يفسخ العقد مع المدرب سفانادزي
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٦:٢٥]
باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج
قال نادي كشله في بيان إن العقد مع المدرب الفني زؤور سفاوادزي فسخ عن تراض.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان النادي أن قيادة النادي اجتمع مع المدرب الفني ونائبه لبحث فعاليات النادي واتفق الطرفان على فسخ العقد عن تراض.
كما رفعت قيادة النادي شكرها لكلا المدربين متمنية لهما نجاحا في أنشطتهما اللاحقة.
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