مذيعة تركية: أدعو اصدقائي في تركيا للتسوق في أذربيجان

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

قالت المذيعة التلفزيونية التركية أوزكي أوزون في حديثها مع مراسل www.bakushopfest.com ان الاسعار في المتاجر المنضمة الى مهرجان باكو للتسوق مناسبة للغاية بينما المنتجات المطروحة متنوعة.

قالت المذيعة التركية أوزون انها قامت بالتسوق في المهرجان مناشدة أصدقاءها في تركيا لزيارة باكو للتسوق فيها والاستمتاع بجمال باكو.

واضافت ان هذا المهرجان ناجح وسيكون انجح بعد الحملة التوعوية القوية.

يذكر ان السيدة أوزون عملت لمدة طويلة كمذيعة في "فوكس تيفي" و"سي اين اين ترك" وتي اير تي خبر".