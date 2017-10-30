تاناب لمراسل أذرتاج: بناء الجزء البحري من مشروع تاناب سيستكمل مطلع العام القادم

أنقرة، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال سالتوك دوزيول إن بناء الجزء البحري من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب المقضي بنقل غاز أذربيجان إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا سيستكمل مطلع العام القادم استكمالا كاملا.

وأوضح دوزيول المدير العام لمشروع تاناب في تصريح له خصه بمراسل أذرتاج أن خط الأنابيب المزدوج 36 بوصة منزلٌ في قاع مضيق دردنيل على طول 18 كم وتجري حاليا أعمال فنية نهائية على الخط البحري ومن المخطط لاستكمال أعمال اللحام خلال فترة لن تتجاوز عن 10 أيام مقبلة.

وأضاف المدير العام أن أراضي مجمعي الانابيب لدى ساحلي قارتي أوروبا وآسيا تشهد حاليا تركيم الصخور لتثبيت الأنابيب فيها مبلغا أن 60 في المائة من الأعمال البحرية انتهت وأعلن عن انتهاء إنشاء خط الأنابيب المزدوج بما فيه أعمال اختبارية فترة يناير – فبراير العام القادم تماما.

كما زاد أن المشروع يقضي بوضع 4 خطوطا من كابل الألياف البصرية في الجزء البحري من تاناب منها خطان لمشروع تاناب والباقيان لشركة سوكار فايبر.

يذكر أن مشروع تاناب الهادف إلى نقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. ومن المخطط تشغيل قسم المشروع تاناب البالغ طوله 1850 كم الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة اسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1334 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 450 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من إنشاء تاناب وتجري حاليا أعمال إنشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز 58 في المائة وبوتاش 30 في المائة وبي بي 12 في المائة.