الرئيس الأذربيجاني: سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارص مشروع تاريخي

باكو، 30 أكتوبر (اذرتاج).

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم في حفل تدشين سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارص ان سكة الحديد هذه مشروع تاريخي وذو اهمية استراتيجية. طول هذا الطريق حوالي 850 كم ويمر 504 كم منه عبر اراضي اذربيجان.

وأضاف رئيس الدولة الأذربيجانية ان سكة الحديد هذه اقصر وأضمن طريق يربط أوروبا بآسيا. ويخطط نقل 5 ملايين طن من الشحن في المرحلة الاولى عبر هذا الطريق بينما سيصل الحجم الى 17 مليون طن وأكثر في المرحلة التالية. تصبح سكة الحديد باكو – تبيليسي- قارص جزء مهما في خريطة اورآسيا للنقل. نتيجة عمل هذا الطريق سيزيد حجم التبادل التجاري بين البلدان الواقعة على هذا الطريق والاستثمارات المشتركة الى جانب تعميق التعاون بين جميع البلدان المستخدمة هذا الطريق.

وزاد الرئيس إلهام علييف ان هذا الطريق سيخدم تعزيز الاستقرار والامن معربا عن ثقته في ان يساهم هذا الطريق في تطوير السياحة وزيادة عدد السياح ايضا. وبالتأكيد سيزيد النشاط الناجح لسكة الحديد باكو – تبيليسي – قارص الأهمية الجيوسياسية للبلدان ويخلق لها امكانيات اضافية. كذلك تكتسب سكة الحديد هذه أهمية كبيرة جدا لتطوير الأعمال والتجارة والتعاون المفيد.