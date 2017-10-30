الرئيس إلهام علييف: إنشاء باكو – تبيليسي – قارص نتيجة الصداقة الأذربيجانية الجورجية التركية

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن الاتفاقية على انشاء سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص موقع عليها في جورجيا ثم نظم حفل وضع حجر الأساس في تركيا واليوم في نهاية المطاف نحتفل في أذربيجان بتدشين هذا الطريق. وإنشاء هذا الطريق نتيجة الصداقة والاخوة بين أذربيجان وجورجيا وتركيا هذه البلدان الثلاثة التي تتعاون بنجاح في جميع المجالات وتدعم بعضها بعضا تنفيذا للمشاريع ذات الأهمية للبلدان والشعوب والعالم على حد سواء ولا شك في أن مشروع باكو – تبيليسي – قارص مشروع اتخذ مكانه الخاص اللائق له في قائمة تلك المشاريع.

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في خطاب ألقاه في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إن هذا المشروع يماثل مشروع باكو – تبيليسي – جيهان لنقل النفط ذلك المشروع الضخم الذي يربط بحر الخزر بالبحر المتوسط الأبيض ثم تم انشاء خط انابيب الغاز باكو – تبيليسي – ارضروم ليضمن امن الطاقة لكل من أذربيجان وجورجيا وتركيا الذي ما يبرح ناشطا بنجاح منذ اكثر من 10 سنوات. كما أن البلاد الثلاثة قد ربطت خطوطها لنقل الطاقة الكهربائية تعاونا ناجحا آخر.