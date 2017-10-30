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    سياسة


    رئيس تركيا: يقدم هذا المشروع أفضل فرص من حيث الزمن والمسافة

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٣٩]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    قال رجب طيب اردوغان إن أهمية مشروع سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص في عرضه أفضل فرص لناقلينا من حيث الزمن والمسافة على طريق الحرير التاريخي وبعد تشغيل جميع خطوطنا للقطار السريع سيصل قطار شحن غادر الصين إلى بلاد الاتحاد الأوروبي خلال مدة 12-15 يوما بواسطة الممر الأوسط عن طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص.

    ونقل مراسل أذرتاج عن أردوغان رئيس تركيا قوله في كلمة ألقاها في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إن تركيا سخرت للشعب خدمات كبيرة منها انشاء خطوط سكة حديد مارماراي وتحديث الخطوط الموجودة وجسر جديد بري وسككي في إسطنبول عددٌ من تلك المشاريع حيث نزيد بتنفيذ هذه المشاريع افضلية وجذب مشروع سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اكثر. كما أن ميناء الات الأذربيجاني نربط به ليس بين البلاد الثلاثة فقط بل ومسارات النقل الغربية بجمهوريات آسيا الوسطى أيضا بجانب ضماننا وصول ميناءي تركماباشي التركمانستاني واكطاو الكازاخستاني إلى أوروبا.

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