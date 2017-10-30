الرئيس إلهام علييف: بنينا هذا الطريق على حساب إمكاناتنا الداخلية دون الحصول على قروض من أية جهة

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إننا بنينا هذا الطريق على حساب إمكاناتنا الداخلية دون الحصول على قرض من أية جهة أو على دعم واليوم نشغله.

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في خطاب ألقاه في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إن الاستثمار في قطاع النقل في أذربيجان في السنوات الأخيرة قد أدى إلى ظهور البنية التحتية القوية جدا ولهذه البنية التحتية بالغ الأهمية بالنسبة للبلد والمنطقة وكذلك العالم برمته.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن هذا المشروع يقرب البلدان مع لعب دوره الخاص في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة بجانب زيادته قدراتنا الاقتصادية التي يعود إليها بأرباح كبيرة ولا شك في أن هذا المشروع مشروع تاريخي أصبح من الممكن تحققه على حساب جهود مشتركة عن جانب أذربيجان وجورجيا وتركيا فقط.

وهنأ الرئيس إلهام علييف مشاركي الحفل بمناسبة هذا الحدث التاريخي معبرا عن يقينه من كون هذا الطريق مفتوحا دائما.