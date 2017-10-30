البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 31 أكتوبر

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7002 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 31 أكتوبر تشرين الأول.