رئيس الوزراء الكازاخستاني: باكو – تبيليسي – قارص احد المشاريع الرئيسية للنقل الدولي العابر لبحر الخزر

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال باكيتجان ساقينتايف إن مشروع طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص المتحقق اليوم يضمن الوصول إلى تركيا والى أوروبا الشرقية والبحر المتوسط الأبيض بامكاناته الواعدة الرامية إلى أن يصير احد المشاريع الرئيسية للنقل الدولي العابر لبحر الخزر ممتدا إلى أوروبا ومن شأنه أن يساهم في تنمية إمكانات لوجستية ونقلية للبلدان المشاركة والمجاورة.

ونقل مراسل أذرتاج عن ساقينتايف رئيس الوزراء الكازاخستاني قوله في كلمة ألقاها في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إن كازاخستان أصبحت اول بلد دعم تحقق مشروع باكو – تبيليسي – قارص حيث اتخذ هذا القرار عام 2016م من جانب أذربيجان وتركيا وجورجيا بدعم كازاخستان والصين وتبني هذا القرار المهم في العاصمة أستانا يكسب بطابع رمزي بالنسبة لنا. ويشجع المشروع ويحفز مشاريع تدفق الشحن على البنية التحتية لبحر الخزر لكازاخستان بجانب تشكيله اللوجستية افضل مع توسيعه زيادة اقتصادية وتجارية في المنطقة.

وأشار ساقينتايف إلى إعطاء باكو – تبيليسي – قارص دفعة ملحوظة تطور التجارة الإقليمية بتكوينه إمكانات إضافية للزيادة الاقتصادية لجميع منطقة جنوب القوقاز وتنميتها الاقتصادية والامنة.