أردوغان: نتخذ خطوة بالغة الأهمية اليوم لحاضرنا ومستقبلنا بتدشين سكة حديد مباشرة بين لندن والصين

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال رجب طيب أردوغان إنني اشعر بامتنان كبير اليوم بمشاركتي في هذا الحفل لتدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص مع أصدقائي وإخوتي معا وسويا حيث إننا نتخذ خطوة بالغة الأهمية ليس لحاضرنا فحسب بل ولكن لمستقبلنا أيضا.

ونقل مراسل أذرتاج عن أردوغان رئيس تركيا قوله في كلمة ألقاها في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إننا نشغل في هذا الحفل احد حلقات مبادرات طريق الحرير الجديد المطلقة بغية ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بعضها ببعض وتحقق اول رحلة لقطار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يختم اهم مرحلة مشروع الممر الأوسط حيث نعلن اليوم عن بناء خط سكة حديد مباشر من لندن إلى الصين.

واكد اردوغان على أن هذا المشروع نجاح مشترك لكل المشاركين بكونه نتاجا للحسم والعزم والبصيرة وضرب مثلا من أمثال الشعب الأذربيجاني قائلا "إن اخوتنا في أذربيجان يقولون إن البصل المر المأكول بالعمل الصعب أحلي من العسل المأكول بمنة" وهذا المشروع مهم للغاية لانه تحقق بالعمل الجاد والتضحية وعرق الجبن وأتمنى باسم بلدي وشعبي من الله تعالى أن يجعل هذا الطريق خيرا وبركة على جميع المنطقة والشعوب.