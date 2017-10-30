رئيس الوزراء الأوزباكستاني: تشغيل باكو – تبيليسي – قارص يعطي دفعة لنمو ورقي المنطقة

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال عبد الله عارفوف إن تشغيل باكو – تبيليسي – قارص اسهام كبير وقيم في الاعمال المنفذة لاعادة بناء طريق الحرير الكبير التاريخي الذي كان يمر في حينه من خلال أراضي بلداننا معطيا دفعة كبيرة تبادل التجارة والثقافة والأخلاق بين شعوبنا.

ونقل مراسل أذرتاج عن عارفوف رئيس الوزراء الأوزباكستاني قوله في كلمة ألقاها في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إن سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يمكننا من إنشاء ممر سكة حديد اقصر بين الصين وأوروبا وتهتم أوزبكستان بدورها بالاستفادة الفاعلة من هذا المرر ونقل شحناتها التجارية الخارجية عبره وزيادة أحجامها من خلالها.

وعبر عارفوف عن يقينه من أن تشغيل باكو – تبيليسي – قارص يحفز المزيد من توطيد العلاقات التجارية الاقتصادية وزيادة قدرات البلاد المشاركة للعبور والاقتصاد مع إعطاء دفعة كبيرة رقي ونمو اقتصادات المنطقة جمعاء.