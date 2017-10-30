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    دوري الممتاز: نفطجي – سومغايت 2-1

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [٢١:٤٨]

    باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة العاشرة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن سومغايت حل ضيفا على نفطجي الباكوي على ملعب باكسيل ارينا بإدارة الحكم جباروف.

    وأضاف أن النادي الباكوي تمكن من تحقيق فوز بهدفين مقابل واحد وسجل هدفي نفطجي عباسوف في د3 وحاجييف في د88 فيما رد عليهما اخوندوف في د38.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: نفطجي – سومغايت 2-1
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