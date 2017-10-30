رئيس الوزراء الجورجي: نضع حجر الأساس لجسر أوراسيا بتشغيل باكو – تبيليسي – قارص

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال جيورجي كفيريكاشفيلي إن طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يفتح مرحلة جديدة للتنمية مع تغييره الظروف الاقتصادية الموجودة ليس في المنطقة فقط ولكن حولها أيضا ويمكن القول بكل عزم وحسم إننا نضع اليوم حجر الأساس لجسر أوراسي جديد وهذا لا يربط بين اقتصاداتنا فحسب بل ومواطنينا بعضهم بعضا مع تحسين ظروف رفاهيتهم أيضا.

ونقل مراسل أذرتاج عن كفيريكاشفيلي رئيس الوزراء الجورجي قوله في كلمة ألقاها في حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص اليوم في باكو إن سكة باكو – تبيليسي – قارص ستخدم لنحو مليون راكب سنويا بجانب نقل الشحن كما يساهم الطريق الجديد السككي في تنمية البنية التحتية العصرية واستيعاب أسواق جديدة وتطوير قطاعي السياحة والتكرير والإنتاج وفتح فرص عمل جديد ليكون خطوة مهمة جدا بالنسبة لتنمية اقتصادية للمنطقة.

واكد كفيريكاشفيلي خاصة على أننا لا نربط اليوم قدراتنا الاقتصادية بعضها ببعض فقط ولكن بلداننا أيضا بوصولنا إلى أكبر أسواق العالم أيضا لان منتجات الأسواق العالمية وكذلك منتجاتنا نحن تطالب بإنشاء مواصلات واتصالات حديثة.