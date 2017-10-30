باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج اعلن نادي كشله عن توظيف مدرب مؤقت إلى نصف الموسم الجاري. ونقل مراسل أذرتاج عن بيان النادي أن قيادة نادي كشله عينت رامز محمدوف مدرب تنسيقي للنادي الرديف مدربا فنيا للفريق الأول إلى نهاية نصف الموسم.

AZERTAG.AZ : كشله يوظف مدربا إلى نصف الموسم

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