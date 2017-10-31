السفير الاسرائيلي: مهرجان باكو للتسوق من الخطوات المهمة لتنويع الاقتصاد

باكو، 31 أكتوبر (أذرتاج).

يشيد السفير الإسرائيلي في أذربيجان دان ستاو بسياسة الحكومة الاذربيجانية لتطوير السياحة.

قال الدبلوماسي الاسرائيلي في حديثه مع مراسل موقع www.bakushopfest.com ان الحكومة الأذربيجانية تتخذ خطوات ايجابية جدا لتطوير السياحة في البلد، ذلك في اطار تنويع الاقتصاد.

واضاف السفير ان مهرجان باكو للتسوق ايضا احدى اهم الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه في أذربيجان. وزاد ان المهرجان من اهم طرق لتعرف السياح مع باكو. اصبحت باكو معروفة للغاية بعد "فورمولا 1" وألعاب التضامن الاسلامي، والدورة الاولى للألعاب الأوروبية. "لذلك اعتقد ان تنظيم المهرجان هنا في باكو ضروري."

كما استطرد السفير قائلا ان باكو تقع في مركز طرق التجارة الممتدة من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب الى جانب كونها مدينة تاريخية تستقطب السياح اليها. ان المهرجان فكرة ايجابية ايضا، حيث انها تعطي اسهامه في مجال الاعمال منها المباني السكنية والمطاعم ووسائل النقل. خلال المهرجان ستفتح فرص عمل كثيرة.

واعرب السفير عن رغبته في الاستفادة من الفرصة التي يعطيها مهرجان باكو الثاني للتسوق.