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    مكتب المؤتمرات الأذربيجاني يشارك في IMG Show في موسكو

    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 31 أكتوبر (أذرتاج).

    اقيم في الفترة ما بين 25-26 أكتوبر في العاصمة الروسية موسكو حفل IMG Show الدولي (الاجتماع والترويج والمؤتمر والمعرض) الثالث. وشاركت عن مكتب المؤتمرات الأذربيجاني في الحفل فيدان رحمانوفا.

    ان الهدف الرئيسي من مكتب المؤتمرات الأذربيجاني هو جلب استثمارات دولية وتبليغ سياحة الاعمال في اذربيجان.

    تحدثت مديرة المبيعات والتسويق في المكتب رحمانوفا في كلمتها عن مهرجان باكو للتسوق والفعاليات الاخرى الهادفة الى تطوير السياحة فضلا عن الامكانيات السياحية لاذربيجان.

    تعقد لقاءات واجتماعات بين 500 مشتر مدعو الى الحفل.

    AZERTAG.AZ : مكتب المؤتمرات الأذربيجاني يشارك في IMG Show في موسكو
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