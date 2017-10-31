رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار محادثات مكثفة حول اتفاقية جديدة
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠٧]
باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج
قال كستوتيس يانكاؤسكاس إن المحادثات حول اتفاقية جديدة سيوقع عليها بين أذربيجان والاتحاد الأوربي جارية بشكل مكثف.
ونقل مراسل أذرتاج عن يانكاؤسكاس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان قوله إن الوثيقة الجديدة سوف تستبدل الاتفاقية الموجودة بين الطرفين منذ عام 1998م مبلغا انه من المخطط لعقد اجتماع تال حول محادثات الاتفاقية الجديدة قبل قمة الشراكة الشرقية المقرر إقامتها في نوفمبر.
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