صوفيا، 31 أكتوبر، أذرتاج

استقبلت نائبة الرئيس البلغاري إيليانا يوتوفا في صوفيا أعضاء مجلس مؤتمر وكالات الأنباء العالمية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع ارتكز على استعدادات للمؤتمر السادس لوكالات الأنباء العالمية المقرر تنظيمه في صوفيا عام 2019م ودور الإعلام والصحافة العصرية في المجتمع ومكافحة الأنباء الكاذبة وغيرها من المسائل الملحة.

وقالت نائبة الرئيس البلغاري يوتوفا "إنني اود كثيرا لو كان الإعلام متطورا وغير متحيز وموضوعيا وفي العهد الحالي نحتاج إلى انباء تعبر عن الحقيقة. والأنباء الكاذبة قد تؤثر سلبيا على جميع المجتمع والاقتصاد والحياة الاجتماعية."

وأضافت أن مؤتمر وكالات الأنباء العالمية من الأحداث المهمة في مجال الإعلام والصحافة وتأخذه حكومة بلغاريا على محمل الجد.

ثم قدم الأمين العام للمؤتمر المدير العام لوكالة بتا البلغارية ماكسيم مينتشيف معلومات حول المؤتمر السادس المقرر تنظيمه في صوفيا عام 2019م مفيدا أن المؤتمر القادم سوف يشارك في فعالياته ممثلون عن وكالات الأنباء الممثلة عن جميع أنحاء العالم.

وأشار المدير العام لوكالة أذرتاج رئيس مؤتمر وكالات الأنباء العالمية الحالي أصلان أصلانوف إلى أن المؤتمر الخامس منظم في باكو في نوفمبر العام المنصرم من جانب وكالة أذرتاج بدعم مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤكدا أن أذرتاج ستوفر وكالة بتا الدعم اللازم لنجاح تنظيم المؤتمر السادس في صوفيا.

ونوه المدير العام لأذرتاج إلى أن التعاون القائم بين أذربيجان وبلغاريا يزداد سعة وقوة حيث أن اجتماع الرئيس البلغاري رومن راديف مع رئيس أذربيجان إلهام علييف خلال زيارة رسمية قام بها لباكو وبيانات ادلى بها كل من الرئيسين تدل على المزيد من تعزز العلاقات الثنائية.

كما تبادل مشاركو الاجتماع الآراء حول امن الصحفيين وحقوق التأليف والنشر والإعلام الاجتماعي.

هذا وانعقد في 30 أكتوبر تشرين الأول في صوفيا اجتماع المجلس التالي لمؤتمر وكالات الأنباء العالمية الذي نظر في مسائل استعدادات للمؤتمر السادس القادم مع بحث عدد من القضايا المؤسسية. وترأس أذرتاج حاليا المؤتمر. وستسلم الرئاسة إلى وكالة بتا البلغارية عام 2019م.