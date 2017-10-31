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    سياسة


    رئيس تركيا أردوغان يغادر أذربيجان

    ٣١.١٠.٢٠١٧ [٢٠:١١]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    غادر رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم منهيا زيارته أذربيجان استمرت يوما.

    وابلغ مراسل أذرتاج انه اصطفت وحدة حرس الحدود في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لوداع رئيس الوزراء الجورجي.

    وكان في وداع الضيف الرفيع المستوى على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ومسئولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا أردوغان يغادر أذربيجان
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