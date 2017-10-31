مدير تاناب لمراسل أذرتاج: 86 % من أعمال المشروع مستكملة

أنقرة، 31 أكتوبر، أذرتاج

قال سالتوك دوزيول إن 86 في المائة من أعمال مشروع خط انابيب الغاز العابر للاناضول تاناب مستكملة.

وأوضح دوزيول المدير العام لمشروع تاناب لمراسل أذرتاج في تصريح خصه به أن 93 في المائة من اعمال المرحلة الابتدائية لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا في يونيو 2018م ون70 في المائة من اعمال المرحلة الأولى لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبورا من أراضي تركيا في نهاية 2019م مستكملة ليشهد المشروع تنفيذ 86 في المائة من عموم اعماله.

يذكر أن مشروع تاناب الهادف إلى نقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. ومن المخطط تشغيل قسم المشروع تاناب البالغ طوله 1850 كم الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة اسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1350 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 480 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من إنشاء تاناب وتجري حاليا أعمال إنشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز 58 في المائة وبوتاش 30 في المائة وبي بي 12 في المائة.