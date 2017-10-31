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    سياسة


    لقاء سيدتي أذربيجان وتركيا الأوليين في باكو

    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٧:١٧]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    جرى اليوم في 31 أكتوبر تشرين الأول لقاء بين سيدتي أذربيجان وتركيا الأوليين مهربان علييفا وأمينة أردوغان في باكو.

    AZERTAG.AZ :لقاء سيدتي أذربيجان وتركيا الأوليين في باكو
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