لقاء سيدتي أذربيجان وتركيا الأوليين في باكو
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٧ [١٧:١٧]
باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج
جرى اليوم في 31 أكتوبر تشرين الأول لقاء بين سيدتي أذربيجان وتركيا الأوليين مهربان علييفا وأمينة أردوغان في باكو.
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