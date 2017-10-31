الرئيس إلهام علييف: الصداقة والأخوة والوحدة التركية الأذربيجانية تحظى اليوم بذروتها

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن العلاقات التركية الأذربيجانية في اعلى المستوى وليس على وجه العالم بلدان مماثلان يتقاربان بعضهما من بعض ويتبادلان الدعم كما يحققهما تركيا وأذربيجان لان الصداقة والأخوة والوحدة التركية الأذربيجانية تحظى اليوم بذروتها ونتفق الآراء حول المسائل المنظور فيها وتجد كل القضايا حلولا لها كما تجد تعابيرها في الحياة الواقعية.

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في بيان صحفي ادلى به مشتركا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب توقيع الوثائق الأذربيجانية التركية في 31 أكتوبر تشرين الأول اليوم في باكو إن العلاقات السياسية تتطور بنجاح جدا وتُحقق زيارات رفيعة المستوى متبادلة مفيدا إنني قد زرت تركيا مرتين هذا العام واليوم يزور أذربيجان رئيس تركيا كما يلتقي الوزراء والمسؤولون الآخرون التقاء كثيرا ونتبادل الدعم بعضنا بعضا دائما لدى المحافل الدولية لان تركيا وأذربيجان واقفان جنبا لجنب في جميع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الصداقة والأخوة والوحدة التركية الأذربيجانية عامل بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة بما أنها تلعب دورا مسوّيا مطبعا في المنطقة معبرا عن أن تركيا المتزايدة قوة تزيد من قوتنا نحن أيضا فنحن مسرورون مخلصين بإنجازات البلد الشقيق.