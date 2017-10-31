رجب طيب أردوغان: التضامن التركي الأذربيجاني ما يبرح يتوقى ويتوطد

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

قال رجب طيب أردوغان إن التضامن التركي الأذربيجاني ما يبرح يتوقى ويتوطد في مجالات السياسة والعسكرية والاقتصاد والتجارة والثقافة وتدل زيارتنا المتبادلة وكذلك لقاءات مكثفة للوزراء على مدى مستوى العلاقات والتضامن الموجودة بين تركيا وأذربيجان. وتحذو نفس الحذو أعمال المؤسسات والهياكل والجهات المعنية ولا سيما تضامننا في مجال الصناعات الدفاعية كسبت ببالغ الأهمية في الآونة الأخيرة بجانب خطوات اتخذناها وسنتخذها من اجل توسيع علاقاتنا الثقافية وبين الجامعات وكذلك تطوير السياحة.

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في بيان صحفي ادلى به مشتركا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف عقب توقيع الوثائق الأذربيجانية التركية في 31 أكتوبر تشرين الأول اليوم في باكو إن مكتب الوزراء التركي تبنى قرارا بالأمس ليضع نصب الأعين مهمة مستهدفة لرفع حد صادرات نخجوان إلى تركيا إلى 120 مليون دولار لنتخذ أن شاء الله خطوة القول بأنك لست بوحدك أخي العزيز بجانب المزيد من تنمية نخجوان وإنعاش اقتصادها.

وأشار أردوغان إلى أن البلدين يعملان حاليا على مسالة إكسبو في أذربيجان مفيدا أن تركيا توفر كل ما هو ضروري لدعم أذربيجان في هذا من تنظيم الإكسبو في باكو.