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    اقتصاد


    إيران تريد انشاء مزارع مشتركة مع اذربيجان

    ٠١.١١.٢٠١٧ [٠٩:٤٦]

    طهران، 1 نوفمبر (أذرتاج).

    قال وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان في حديثه مع مراسل صحيفة "إيران دئيلي" ان إيران قد تنشئ مع أذربيجان مؤسسات ومزارع مشتركة لزيادة الإنتاج الزراعي.

    نقلت أذرتاج عن الصحيفة ان الوزير الايراني ناقش هذا الموضوع مع نظيره الأذربيجاني شاهين مصطفايف أثناء زيارته الى أذربيجان. نخطط إيران في انتاج المحاصيل الزراعية من خلال استئجار مساحات زراعية في أذربيجان، ذلك للاستهلاك الداخلي والتصدير الخارجي.

    وأضاف كرباسيان ان لبلاده خبرة كبيرة في هذا المجال. إن المزارعين الايرانيين ينتجون المحاصيل الزراعية من خلال استئجار الاراضي في اوكرانيا وكازاخستان والبرازيل وجمهورية جنوب افريقيا.

    لفت الوزير الى ان ايران قامت بتصدير 5.8 ملايين طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 5.686 مليار دولار.

    AZERTAG.AZ :إيران تريد انشاء مزارع مشتركة مع اذربيجان
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