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    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يتعدى 62 دولار للبرميل

    ٠١.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٩]

    باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

    شهدت سعر النفط الاذربيجاني ارتفاعا بالأسواق العالمية.

    افاد مراسل أذرتاج أن سعر برميل النفط الأذربيجاني من نوع أذري لايت ارتفع قدر 0.73 دولار ليصل الى 62.20 دولار.

    وأضاف أن سعر برميل النفط من نوع لايت ارتفع قدر 0.27 دولار في بورصة نيويورك التجارية نايمكس ليصل إلى 54.65 دولار.

    كما أنّ سعر برميل النفط من نوع برنت زاد قدر 0.22 دولار لدى بورصة انتركونتيننتال للعقود الآجلة في لندن ليباع بـ 61.16 دولار.

    AZERTAG.AZ : سعر النفط الأذربيجاني يتعدى 62 دولار للبرميل
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