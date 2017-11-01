باكو، 1 نوفمبر (أذرتاج). يزور وزير خارجية مونتنيغرو (الجبل الاسود) سرجان درمانوفيتس جمهورية اذربيجان حاليا. افادت اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان الوزير درمانوفيتش سيلتقي نظيره الاذربيجاني إلمار محمدياروف وكبار المسئولين الآخرين.

AZERTAG.AZ : وزير خارجية مونتنيغرو يزور اذربيجان حاليا

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