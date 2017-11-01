نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي تزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

زارت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ليندا لانزيللوتا على رأس وفد إيطالي في 1 نوفمبر تشرين الثاني اليوم ضريح الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديث ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوفد الإيطالي وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.