باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول نوفمبر تشرين الثاني المستهل.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول أكتوبر تشرين الأول الحالي 86 مليونا و 97 ألفا و 65،62 مانات و 212 ألفا و 873,88 دولار أمريكي و 8936 يورو و 5000.0 روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.