 وزير الخارجية للجبل الأسود يزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

زار وزير الخارجية للجبل الأسود سردجان دارمانوفيتش في 1 نوفمبر تشرين الثاني اليوم ضريح الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديث ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوزير دارمانوفيتش وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار وزير الخارجية للجبل الأسود مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

ثم شاهد الضيف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.